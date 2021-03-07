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هيكلة مصر للطيران.. دمج 9 شركات تابعة وتقليصها إلى 4 فقط.. تفاصيل

الأحد 07/مارس/2021 - 10:45 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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داليا أحمد

قال الإعلامى أسامة كمال، إن الشركة القابضة لمصر للطيران بدأت فى تنفيذ الهيكلة التى بمقتضاها يتم تصفية الـ 9 شركات التابعة لها إلى 4 فقط وسيتم دمجها مع شركات الخدمات الجوية والشحن الجوى وشركة الخطوط الداخلية والإقليمية وشركة السياحة "الكرنك" فى شركة واحدة.


أوضح " كمال" ، خلال برنامج "90 دقيقة "المذاع على فضائية "المحور" ، أنه سيتم دمج شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية فى الشركة الثانية .


وأشار إلى أن مصر للطيران للخدمات الأرضية تكون الشركة الثالثة مع الشركة القابضة لمصر الطيران التى ستنضم إليها مصر للطيران للخدمات الطبية ـ موضحا أن مصر للطيران للأسواق الحرة ستكون الشركة الرابعة .


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