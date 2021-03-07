هيكلة مصر للطيران.. دمج 9 شركات تابعة وتقليصها إلى 4 فقط.. تفاصيل

قال الإعلامى أسامة كمال، إن الشركة القابضة لمصر للطيران بدأت فى تنفيذ الهيكلة التى بمقتضاها يتم تصفية الـ 9 شركات التابعة لها إلى 4 فقط وسيتم دمجها مع شركات الخدمات الجوية والشحن الجوى وشركة الخطوط الداخلية والإقليمية وشركة السياحة "الكرنك" فى شركة واحدة.





أوضح " كمال" ، خلال برنامج "90 دقيقة "المذاع على فضائية "المحور" ، أنه سيتم دمج شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية فى الشركة الثانية .





وأشار إلى أن مصر للطيران للخدمات الأرضية تكون الشركة الثالثة مع الشركة القابضة لمصر الطيران التى ستنضم إليها مصر للطيران للخدمات الطبية ـ موضحا أن مصر للطيران للأسواق الحرة ستكون الشركة الرابعة .



