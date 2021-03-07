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الغرف التجارية تكشف سبب تراجع أسعار الذهب.. وتنصح المواطنين بهذا الأمر

الأحد 07/مارس/2021 - 10:22 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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حمزة شعيب
قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب أواخر شهر فبراير شهدت تراجعًا عالميًّا.

وقال "نجيب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن البورصات العالمية طرحت كميات كبيرة لبيع الذهب ما تسبب في انخفاض أسعاره.

وأكد سكرتير عام شعبة الذهب، وجود "هدوء واستقرار نسبي في الاقتصاديات العالمية ساعد على انخفاض أسعار الذهب، وهذا الأمر يرجع لانتشار لقاح كورونا الذى أعاد الطمأنينة لدول العالم".

ونوه بأن "انخفاض أسعار الذهب من 40 إلي 50 جنيها يعني انخفاض سعر الكيلو 50 ألف جنيه"، مشيرًا إلى أن متوسط سعر الشبكة من 20 إلى 30 ألف جنيه، وتجار الذهب تأثروا بأزمة كورونا.

وتابع سكرتير عام شعبة الذهب "أنصح المواطنين بشراء الذهب في هذا التوقيت بعد انخفاض أسعاره"، موضحا "مبيعات الذهب تتراوح بين 20 و30 طنا سنويًا".

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