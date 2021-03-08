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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 3/8 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:09 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية إذا كنت من هؤلاء إليك توقعات الأبراج ليوم الاثنين 8 من مارس 2021.
 
الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: القمر ما زال معاكسا.. لا تستسلم للتوتر وللمشاعر السلبية.
مهنيا وصحيا: القمر في مربع برجك يضاعف سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك .


الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمنحك روح عملية مما يجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي.
عاطفيا: فينوس تعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأحباب.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لتنظيم أعمالك وأمورك المالية وتفي بالتزامات مادية وتحسن التخطيط.
عاطفيا: رغم الضغوط تستطيع أن تبدو اليوم ساحرا ومميزا.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك ويطالبك ذلك بمضاعفة حذرك ومراجعة موقفك المالي.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك رغبة عابرة في الابتعاد عن الطرف الآخر.. لا تستسلم لذلك.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عائليا وعاطفيا: اليوم قد يساعدك الفلك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة مما يجعلك تبادر وتنجز، وتملك اليوم إصرارا واهتماما بالدقة.


العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الخامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز.
عاطفيا: فينوس بمواجهة برجك.. اعتمد اللباقة والدبلوماسية وكن دقيقا في أقوالك وأفعالك.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس واليوم يطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر للغد.
عاطفيا وعائليا: تحكّم في غضبك وانفعالاتك إذا أردت أن تجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأقارب.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وعائليا: تتحمل مسئولياتك على أكمل وجه وتستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو إظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعمل بدقة لتعطي مثالا جيدا ولتتجنب الخسائر والأخطاء.
عاطفيا وعائليا: من المهم اليوم أن تنتبه لأقوالك ولوقع كلماتك على الآخرين.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر في برجك يدفعك اليوم للتطور ويعدك بتغيير إيجابي لكن تدريجيا وبنعومة.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس والشمس داعمان ويعدانك بالفرح وتنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء.


الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وصحيا: القمر بمنزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تعطي مزيدا من الاهتمام لصحتك وسلامتك ولا تعلن أخبارك الشخصية.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان.. اصبر وكن متحفظا.


الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس ببرجك يعدانك بنشاطات ممتعة تجمعك بالأحباب والأصحاب وتكسب ثقة الجميع.
مهنيا: القمر في منزل المشروعات يعدك بأوقات مفيدة قد تقضيها اليوم مع الزملاء أو رؤساء العمل وتنجح في أن تكسر الروتين.
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