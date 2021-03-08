حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 3/8 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك



كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية إذا كنت من هؤلاء إليك توقعات الأبراج ليوم الاثنين 8 من مارس 2021.

الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا واجتماعيا: القمر ما زال معاكسا.. لا تستسلم للتوتر وللمشاعر السلبية.

مهنيا وصحيا: القمر في مربع برجك يضاعف سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك .







الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمنحك روح عملية مما يجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي.

عاطفيا: فينوس تعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأحباب.