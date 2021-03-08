حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 3/8 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية إذا كنت من هؤلاء إليك توقعات الأبراج ليوم الاثنين 8 من مارس 2021.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمنحك روح عملية مما يجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي.
عاطفيا: فينوس تعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأحباب.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: القمر ما زال معاكسا.. لا تستسلم للتوتر وللمشاعر السلبية.
مهنيا وصحيا: القمر في مربع برجك يضاعف سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك .
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: القمر ما زال معاكسا.. لا تستسلم للتوتر وللمشاعر السلبية.
مهنيا وصحيا: القمر في مربع برجك يضاعف سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك .
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمنحك روح عملية مما يجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي.
عاطفيا: فينوس تعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأحباب.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لتنظيم أعمالك وأمورك المالية وتفي بالتزامات مادية وتحسن التخطيط.
عاطفيا: رغم الضغوط تستطيع أن تبدو اليوم ساحرا ومميزا.
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لتنظيم أعمالك وأمورك المالية وتفي بالتزامات مادية وتحسن التخطيط.
عاطفيا: رغم الضغوط تستطيع أن تبدو اليوم ساحرا ومميزا.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك ويطالبك ذلك بمضاعفة حذرك ومراجعة موقفك المالي.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك رغبة عابرة في الابتعاد عن الطرف الآخر.. لا تستسلم لذلك.
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك ويطالبك ذلك بمضاعفة حذرك ومراجعة موقفك المالي.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك رغبة عابرة في الابتعاد عن الطرف الآخر.. لا تستسلم لذلك.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عائليا وعاطفيا: اليوم قد يساعدك الفلك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة مما يجعلك تبادر وتنجز، وتملك اليوم إصرارا واهتماما بالدقة.
من 23/7 إلى 22/8
عائليا وعاطفيا: اليوم قد يساعدك الفلك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة مما يجعلك تبادر وتنجز، وتملك اليوم إصرارا واهتماما بالدقة.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الخامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز.
عاطفيا: فينوس بمواجهة برجك.. اعتمد اللباقة والدبلوماسية وكن دقيقا في أقوالك وأفعالك.
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الخامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز.
عاطفيا: فينوس بمواجهة برجك.. اعتمد اللباقة والدبلوماسية وكن دقيقا في أقوالك وأفعالك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس واليوم يطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر للغد.
عاطفيا وعائليا: تحكّم في غضبك وانفعالاتك إذا أردت أن تجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأقارب.
من 23/9 إلى 22/10
اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس واليوم يطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر للغد.
عاطفيا وعائليا: تحكّم في غضبك وانفعالاتك إذا أردت أن تجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأقارب.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وعائليا: تتحمل مسئولياتك على أكمل وجه وتستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو إظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وعائليا: تتحمل مسئولياتك على أكمل وجه وتستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو إظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعمل بدقة لتعطي مثالا جيدا ولتتجنب الخسائر والأخطاء.
عاطفيا وعائليا: من المهم اليوم أن تنتبه لأقوالك ولوقع كلماتك على الآخرين.
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعمل بدقة لتعطي مثالا جيدا ولتتجنب الخسائر والأخطاء.
عاطفيا وعائليا: من المهم اليوم أن تنتبه لأقوالك ولوقع كلماتك على الآخرين.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر في برجك يدفعك اليوم للتطور ويعدك بتغيير إيجابي لكن تدريجيا وبنعومة.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس والشمس داعمان ويعدانك بالفرح وتنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء.
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر في برجك يدفعك اليوم للتطور ويعدك بتغيير إيجابي لكن تدريجيا وبنعومة.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس والشمس داعمان ويعدانك بالفرح وتنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وصحيا: القمر بمنزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تعطي مزيدا من الاهتمام لصحتك وسلامتك ولا تعلن أخبارك الشخصية.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان.. اصبر وكن متحفظا.
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وصحيا: القمر بمنزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تعطي مزيدا من الاهتمام لصحتك وسلامتك ولا تعلن أخبارك الشخصية.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان.. اصبر وكن متحفظا.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس ببرجك يعدانك بنشاطات ممتعة تجمعك بالأحباب والأصحاب وتكسب ثقة الجميع.
مهنيا: القمر في منزل المشروعات يعدك بأوقات مفيدة قد تقضيها اليوم مع الزملاء أو رؤساء العمل وتنجح في أن تكسر الروتين.
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس ببرجك يعدانك بنشاطات ممتعة تجمعك بالأحباب والأصحاب وتكسب ثقة الجميع.
مهنيا: القمر في منزل المشروعات يعدك بأوقات مفيدة قد تقضيها اليوم مع الزملاء أو رؤساء العمل وتنجح في أن تكسر الروتين.