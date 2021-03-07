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سامي عبد العزيز: يجب إجراء حوار مجتمعي لإشراك الرأي العام في صنع القرار

الأحد 07/مارس/2021 - 11:28 م
الدكتور سامي عبد
الدكتور سامي عبد العزيز
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حمزة شعيب
قال الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، إنه يجب عرض الأراء المتعارضة إذا كانت تصب في مصلحة المواطن.

وتابع عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،: "يجب إجراء حوار مجتمعي لإشراك الرأي العام في صنع القرار".

وأردف:" يجب ان يكون إعلامنا مرأة حقيقة للإحداث، موضحا:" اذا لم يرصد ويظهر إعلامنا مشكلات الدولة المصرية سيتجه المواطنون للإعلام الخارجي".

وأكمل:" المسؤلين عن الشهر العقاري لم يكونوا موفقين في عرض المسألة امام المواطنين، وتدخل الرئيس السيسي جاء في وقته بإرجاء التسجيل لمدة عامين.

وأشار إلي أن الحكومة المصرية تقوم بجهد كبير في كل الملفات، لافتا إلي أن إشراك المواطن في صناعة القرار يشجعه علي التعاون مع الدولة المصرية والقيادة السياسية.
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