ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ميناء عالمي| رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس : ميناء العريش يربط بين قارتي آسيا وأوروبا

الأحد 07/مارس/2021 - 11:27 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
أكد يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء العريش رائع وموقعه ممتاز و يربط بين قارتي آسيا وأوروبا، مشيرا الي ان له دور في التصدير والواردات المصرية. 

وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن منطقة سيناء تتميز بالأسمنت الأبيض والأسود والملح ولدينا قدرات تصديرية جيدة جدا، متابعا أنه لدينا خطة طموحة لتطوير الميناء والذي يأتي في إطار التطوير العام الذي تقوم به الدولة. 

وأكد يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  أن ميناء العريش يستقبل السفينة  ال ١٦ لتصريرر٨ الاف طن من الأسمنت لروسيا، مستدركا أنه :"هيكون عندنا ميناء عالمي".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس اقتصادية قناة السويس: إعادة تشغيل ميناء العريش لتنمية سيناء

رئيس اقتصادية قناة السويس يعلن إعادة تشغيل ميناء العريش لتنمية سيناء

للمرة الأولى.. تصدير أسمنت العريش لأمريكا من ميناء شرق بورسعيد.. صور

مسئول الإعلام باقتصادية قناة السويس: فتح أسواق خارجية جديدة أمام منتجات سيناء

قناة السويس تكشف تفاصيل تصدير أول سفينة أسمنت لـ أمريكا

تعرف على تفاصيل تطوير ميناء السخنة .. شاهد

ترشيحاتنا

السعودية تعلن تفاصيل الهجوم على ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو في الظهران

أرقام كارثية تطارد ليفربول بعد السقوط المدوي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

لؤي دعبس يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الزمالك.. فيديو

القناة الثالثة الكتالونية تعلن فوز لابورتا بانتخابات رئاسة نادي برشلونة

يقظة قائد قطار تُنقذ حياة سيدة ألقت بنفسها على القضبان.. فيديو

مصر تعلن موقفها من أزمة الحدود بين إثيوبيا والسودان.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

17 فائدة لتناول قشر البرتقال

وصفة التين المجفف وزيت الزيتون.. فوائد مذهلة

بدون عمليات تجميل.. أجمل إطلالات سوسن بدر تبرز ملامحها الجريئة