ميناء عالمي| رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس : ميناء العريش يربط بين قارتي آسيا وأوروبا

أكد يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء العريش رائع وموقعه ممتاز و يربط بين قارتي آسيا وأوروبا ، مشيرا الي ان له دور في التصدير والواردات المصرية.





وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن منطقة سيناء تتميز بالأسمنت الأبيض والأسود والملح ولدينا قدرات تصديرية جيدة جدا، متابعا أنه لدينا خطة طموحة لتطوير الميناء والذي يأتي في إطار التطوير العام الذي تقوم به الدولة.





وأكد يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء العريش يستقبل السفينة ال ١٦ لتصريرر٨ الاف طن من الأسمنت لروسيا، مستدركا أنه :"هيكون عندنا ميناء عالمي".



