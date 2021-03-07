برلماني: رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين أولوية على أجندة الرئيس

قال النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ، إن الاهتمام بالصحة وتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين أولوية رئيسية في أجندة أعمال الرئيس السيسي.





وأضاف نسيم في تصريحات له اليوم، أن السنوات الماضية شهدت اطلاق العديد من المبادرات الصحية طوال الفترة الماضية، منها مبادرة 100 مليون صحة والتصدي لقوائم الانتظار والنظر في صحة الأم والكشف عن أطفال المدارس وغيرها من المبادرات الغير مسبوقة.





وأوضح عضو مجلس الشيوخ ان تصريحات رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي خلال تفقده للعديد من المنشآت الصحية بالمنوفية وتأكيده أن الدولة تقوم حاليا بجهد كبير لتطوير منظومة الصحة ‏على مستوى الجمهورية، بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، بهدف رفع مستوى الخدمات الطبية ‏المقدمة للمواطنين في كل المحافظات. ‏



