تجول بميكروباص.. محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل جولته في الغردقة

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه قرر النزول والمرور في المحافظة بسيارة ميكروباص داخل مدينة الغردقة، مضيفا أن هذه الجولة هدفها رصد المخالفات.









وأكد حنفي في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، ان كل هذه الأمور استعدادا لعودة السياحة مرة أخرى، مشيرا إلى أن معدلات الإشغال في الفنادق ارتفعت ووصلت إلى ٢٠٪.









وفي السياق نفسه أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى أنه يريد تحويل منطقة سوق السمك الي حلقة سمك كما هو موجود في أوروبا وخاصة أن هناك أعدادا كبيرة من السائحين الأجانب يترددون على السوق.