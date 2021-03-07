لدينا 219 بحثا حول كورونا.. جامعة القاهرة: مستعدون لمواجهة تطورات الفيروس.. فيديو

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن علماء جامعة القاهرة ساهموا بـ23.5% من أبحاث كورونا المنشورة دوليا.





وأضاف " علم الدين "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد الأبحاث المنشورة دوليا حتى مارس 2021 بلغ 219 بحثا علميًا حول فيروس كورونا بنسبة 23.5% من إجمالي إنتاج مصر من الأبحاث المنشورة وعددها 930 بحثا.





وأشار المتحدث باسم جامعة القاهرة، إلى أن عدد الدراسات السريرية المسجلة لمكافحة فيروس كورونا وصلت إلى 40 دراسة، بنسبة 22.5% من إجمالي إنتاج مصر من الدراسات السريرية، من بينها 10 دراسات تم تنفيذها.





وأوضح أن علماء الجامعة يتابعون عن كثب كل ما ينشر عن تطوير التعامل مع المرضى ويطبقونه في تجارب سريرية، و يواصل علماء النمذجة الحاسوبية التوصل إلى أفضل المستحضرات الكيميائية والصيدلية التي قد تمنع تفشي هذا الوباء وما يستجد من أوبئة.





ولفت إلى أن خطة جامعة القاهرة في مواجهة الجائحة تركزت علي أهمية المتابعة مع النظرة المستقبلية للاستعداد لما سيأتي وليس مجرد التصدي قصير المدى للأزمة، موضحا إن جامعة القاهرة اليوم بكافة كلياتها المعنية، سواء الطب أو الصيدلة أو العلوم أو معهد الأورام أو الحاسبات والمعلومات أكثر جاهزية للتعامل مع أي زيادة تطرأ في عدد حالات الاصابة.



