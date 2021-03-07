عام من الظلام .. معاناة طبيب كورونا فاقد بصره تنتظر تدخل الرئيس

قال الدكتور محمود سامي ، أخصائي الحميات الذي فقد بصره في أزمة كورونا ، إنه كان متطوع للعمل في مستشفى العزل بـ " بلطيم " لمدة إسبوعين بداية من يوم 2/5/2020 ، ولكن في يوم 9/5 ، كان هناك أعداد كبيرة من الحالات داخل المستشفى ، قد تفوق الـ 40 حالة .

وأضاف " محمود سامي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " آخر التهار " المُذاع على فضائية " النهار" ، أنه بدأ يشعر بالإرهاق والصداع ، وبعدها أُصيب بغيبوبة استمرت حوالي 16 ساعة ، وعندما فاق ، فوجئ بأنه فقد بصره ، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بعدها تدخلوا في علاجه داخل المركز الطبي العالمي .

وتابع أخصائي الحميات الذي فقد بصره في أزمة كورونا ، أنه استمر في العلاج لمدة 20 يوم ، ثم خرج من المستشفى ، وتابع مع الأطباء داخل المركز ، ولكن في النهاية حدث تلف في العصب البصري ، معقبًا : " فقدت القدرة على الإبصار في العينين بنسبة 100% بعد أن كانت النسبة 90% ، ولكن الأدوية لم تستطيع وقف هذا الخلل " .

وأكمل " سامي " ، أن أصبح بدون وظيفة ، بسبب فقدانه لبصره ، وأيضًا بدون سكن ، معقبًا : " مليش مكان معين بس أنا قاعد في منزل أهل زوجتي الآن " .

وعقب : " أناشد وزارتي الإسكان والتضامن بحل مشكلتي وتوفير سكن لي " .

وأضاف ، أنه تزامن وقت مرضه مع إنجابه لمولود " يحيى " بعد معاناة مع عدم الإنجاب استمرت لمدة 12 عامًا ، معقبًا : " شوفته حوالي 11 يوم وبعد كده فقدت بصري " .