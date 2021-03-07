عام من الظلام .. معاناة طبيب كورونا فاقد بصره تنتظر تدخل الرئيس

قال الدكتور محمود سامي ، أخصائي الحميات الذي فقد بصره في أزمة كورونا ، إنه كان متطوع للعمل في مستشفى العزل بـ " بلطيم " لمدة إسبوعين بداية من يوم 2/5/2020 ، ولكن في يوم 9/5 ، كان هناك أعداد كبيرة من الحالات داخل المستشفى ، قد تفوق الـ 40 حالة .
وأضاف " محمود سامي " في مداخلة
هاتفية مع برنامج " آخر التهار " المُذاع على فضائية "
النهار" ، أنه بدأ يشعر بالإرهاق والصداع ، وبعدها أُصيب بغيبوبة استمرت حوالي
16 ساعة ، وعندما فاق ، فوجئ بأنه فقد بصره ، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي
ورئيس الوزراء بعدها تدخلوا في علاجه داخل المركز الطبي العالمي .
وتابع أخصائي الحميات الذي فقد بصره في أزمة
كورونا ، أنه استمر في العلاج لمدة 20 يوم ، ثم خرج من المستشفى ، وتابع مع الأطباء
داخل المركز ، ولكن في النهاية حدث تلف في العصب البصري ، معقبًا : " فقدت
القدرة على الإبصار في العينين بنسبة 100% بعد أن كانت النسبة 90% ، ولكن الأدوية
لم تستطيع وقف هذا الخلل " .
وأكمل " سامي " ، أن أصبح بدون
وظيفة ، بسبب فقدانه لبصره ، وأيضًا بدون سكن ، معقبًا : " مليش مكان معين بس
أنا قاعد في منزل أهل زوجتي الآن " .
وعقب : " أناشد وزارتي الإسكان والتضامن
بحل مشكلتي وتوفير سكن لي " .
وأضاف ، أنه تزامن وقت مرضه مع إنجابه لمولود
" يحيى " بعد معاناة مع عدم الإنجاب استمرت لمدة 12 عامًا ، معقبًا :
" شوفته حوالي 11 يوم وبعد كده فقدت بصري " .