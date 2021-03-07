4 ملايين أسرة.. تكافل وكرامة تكشف حقيقة صرف الدعم النقدي لغير المستحقة.. فيديو

قال الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج "تكافل وكرامة"، إن عمليات صرف الدعم النقدي تسير بشكل منتظم لكافة الأسر المستحقة لتكافل وكرامة ولا توجد مشكلة في الصرف.





وأضاف "عبدالسلام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم دراسة التوسع في برنامج الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة"، لافتا إلى أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة وصول عدد الأسر المستحقة لبرنامج تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة.





وأشار مدير العمليات الميدانية ببرنامج "تكافل وكرامة"، إلى أنه لا صحة لتوجيه الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة لغير مستحقيه، مؤكدا أنه لم يتم شطب أي مستفيد من برنامج تكافل وكرامة خلال الفترة الماضية.

وتابع: "مفيش شطب أو سقوط أي أفراد، والمبالغ تضخ بشكل منتظم، ومن الممكن أن يكون العميل انتقل من محافظة لمحافظة أخرى، أو تلفت البطاقة نتيجة الإهمال"، موضحا أن الوزارة أطلقت موقع خاص لتلقى الشكاوي الخاصة بالمواطنين.





وأوضح أنه تم الصرف بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن إجمالي الصرف لمستحقي برنامج تكافل خلال الشهر الحالي بلغ 2 مليون مستفيد ومتبقي 77 ألف مستفيد، بينما بلغ إجمالي الصرف لمستفيدي برنامج كرامة ما يقارب 2 مليون مستفيد، إضافة إلى 100 ألف لم يتمكنوا من الصرف، سواء لظروف لظروف مرضية أو ظروف سفر، مؤكدا اتاحة الصرف من أي مكتب بريد علي مستوى الجمهورية.



