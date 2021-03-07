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سامي عبد العزيز: ملف الزيادة السكانية تائه بين عديد من الجهات

الأحد 07/مارس/2021 - 11:21 م
الدكتور سامي عبد
الدكتور سامي عبد العزيز
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حمزة شعيب
قال الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، إن ملف الزيادة السكانية تائه بين العديد من الجهات ولم نخرج حتي الآن بنتائج إيجابية.

وتابع عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"نحتاج إلى تطرق الخطاب الديني بوضوح إلى أزمة الزيادة السكانية، لافتا إلي أن  مصر لديها فرصة ذهبية للتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تقوم بجهد كبير في كل الملفات، لافتا إلى أن إشراك المواطن في صناعة القرار يشجعه على التعاون مع الدولة المصرية والقيادة السياسية.

وأردف: "يجب ان يكون إعلامنا مرآة حقيقة للأحداث، موضحا: "إذا لم يرصد ويظهر إعلامنا مشكلات الدولة المصرية سيتجه المواطنين للإعلام الخارجي".

وأكمل: "المسئولون عن الشهر العقاري لم يكونوا موفقين في عرض المسألة امام المواطنين، وتدخل الرئيس السيسي جاء في وقته بإرجاء التسجيل لمدة عامين.

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