برلماني: مصر تبذل جهودا متواصلة لزيادة استثماراتها في قطاع البترول

أكد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، أن مصر تبذل جهودا متواصلة وتعمل على زيادة استثماراتها في قطاع البترول، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، مؤكدا أهمية التوسع في مشروعات تكرير البترول.





ولفت "حماد" في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أهمية توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية ، من اجل زيادة القدرة التكريرية الحالية ، منوها إلى أنا السير على هذا النهج قادر على تنفيذ خطة الوزارة فى الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية (البنزين والسولار) بحلول عام 2023.





وقال عضو مجلس النواب، أن المشروع يأتي فى إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر من أجل العمل على زيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية وذلك عبر التوسع في إقامة المشروعات الجديدة ، مشيدا بالإستراتيجية المصرية في تطوير البنية الأساسية لمصر فى مجال تكرير وتصنيع البترول.





جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد تفقد مشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية بتكلفة 3ر2 مليار دولار، والذى يهدف إلى زيادة القدرة التكريرية الحالية للمصفاة بنسبة ٦٠٪ ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات البترولية القومية التى ينفذها قطاع البترول خاصة فى مجال التكرير لتحقيق خطة الوزارة فى الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية (البنزين والسولار) بحلول عام 2023.





وأوضح الملا ، خلال الجولة التفقدية، أن هذه التوسعات تأتى ضمن حزمة من مشروعات التكرير الكبرى التى ينفذها قطاع البترول والتى شملت مشروع وحدة إنتاج البنزين بشركة أنربك بالإسكندرية ومجمع إنتاج البنزين والسولار بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحهما العام الماضى، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال مجمع إنتاج البنزين عالى الاوكتان بمصفاة أسيوط لتكرير البترول وبدء مراحل التشغيل التجريبي بنهاية عام ٢٠٢٠ إيذانًا للتشغيل النهائى خلال الفترة القليلة القادمة، فضلًا عن تنفيذ مجمع لإنتاج السولار الجارى انشاؤه لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، لافتًا إلى أن هذه المشروعات يتم تنفيذها باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية لإنتاج منتجات بترولية بالمواصفات العالمية، وتشارك فيها بتصميم وتنفيذ الأعمال الشركات الوطنية إنبى وبتروجت اللتان تبوأتا مكانة كبيرة فى تنفيذ المشروعات الكبرى وأمامهما فرص واعدة فى السوق العالمية ومنافسة كبريات الشركات فى هذه المجالات.



