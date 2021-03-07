صحة المرأة: مصر تسجل 125 ألف حالة إصابة جديدة بسرطان بالثدي سنويا

قال حمدي عبدالعظيم، رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة، إن البرنامج بدء بدعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، معقبا: يتم تدريب الكوادر الطبية على طرق الكشف المبكر لسرطان الثدي.



واسترسل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي"،: بعد خطوة التشخيص المبكر جاءت خطوة المعالجة بشكل أفضل، منوها إلى أنه تم عرض هذه الإراء على الرئيس السيسي، وعليه قرر الرئيس السيسي بأن تصبح هذه المبادرة إلى برنامج متكامل للتسخيص المبكر والعلاج للتخلص من سرطان الثدي في مصر.



وأكمل: كل شيء في البرنامج الرئاسي لصحة المرأة بالمجان، منوها إلى أننا نملك الآن أفضل خطوط علاجية عالمية تنافس المتواجد في الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن الوقت الحالي نسعى إلى تطوير منظومة العلاج الخاص بالأورام بالكامل.



وأضاف، هناك 50 حالة إصابة بسرطان الثدي لما يقرب من 100 ألف سيدة في مصر، أي أن هناك 125 ألف حالة إصابة بالثدي جديدا كل عام في مصر.



وأوضح، أنه تم تدريب الكوادر الطبية على إدخال بيانات المصابين، منوها لدينا كل البيانات الخاصة بـ 12 مليون سيدة حتى الآن.