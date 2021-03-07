مقتل 20 شخصا جراء انفجارات بمدينة باتا في غينيا الاستوائية

قالت وسائل إعلام محلية إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في سلسلة انفجارات وقعت بمدينة باتا في غينيا الاستوائية اليوم الأحد.





ونقلت قناة "تي.في.جي.إي المحلية، عن مصادر قولها إن 4 انفجارات ضخمة في قاعدة عسكرية هزت مدينة باتا في غينيا الاستوائية.





ولم يتضح بعد سبب الانفجارات، وعدد القتلى، والمصابين بشكل دقيق.





وبث التلفزيون المحلي لقطات لمجموعة من الناس يسحبون جثثًا من تحت أكوام الأنقاض.



