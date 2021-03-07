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أخبار العالم

مقتل 20 شخصا جراء انفجارات بمدينة باتا في غينيا الاستوائية

الأحد 07/مارس/2021 - 11:21 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام محلية إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في سلسلة انفجارات وقعت بمدينة باتا في غينيا الاستوائية اليوم الأحد.

ونقلت قناة "تي.في.جي.إي المحلية، عن مصادر قولها إن 4 انفجارات ضخمة في قاعدة عسكرية هزت مدينة باتا في غينيا الاستوائية.

ولم يتضح بعد سبب الانفجارات، وعدد القتلى، والمصابين بشكل دقيق.

وبث التلفزيون المحلي لقطات لمجموعة من الناس يسحبون جثثًا من تحت أكوام الأنقاض.

وتحركت شاحنات صغيرة تقل ناجين، ومعظمهم من الأطفال، إلى أمام مستشفى محلي، حيث ظهر في عدة لقطات مصورة بعض الضحايا وهم يرقدون على الأرض.
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