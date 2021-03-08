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رسالة سلام للمسلمين والمسيحين .. لميس الحديدي تعلق على زيارة بابا الفاتيكان للعراق

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:32 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
علقت الاعلامية لميس الحديدي على زيارة البابا فرانيسيس التاريخية  للعراق قائلة :" زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق هي المشهد الأهم خلال الساعات الماضية وهي زيارة تاريخية، معقبة: بابا الفاتيكان وقف وقدم رسالة سلام في ذات المنطقة التي وقف فيها زعيم داعش أبو بكر البغدادي عام 2014 يتوعد فيه غير المسلمين.

وتابعت "الحديدي" عبر برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"  قائلة : " وقف البابا اليوم في نفس المدينة مدينة " الموصل " موجهًا رسالة سلام في زيارة تاريخية لم يتوقع الكثيرون أن تتم بسبب ظروف جائحة كورونا، مشدده على أن زيارته تعد رسالة سلام للمسلمين والمسيحين  وبالاخص مسيحي الشرق.


واسترسلت:اليوم هو الاهم منذ بداية فعاليات زيارة بابا الفاتيكان"، حيث وقف ووجه رسالة هامة من أمام أقدم كنائس العراق " حوش البيعة " الكائنة في مدينة الموصل والتي هدمت على يد داعش.

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