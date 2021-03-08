رسالة سلام للمسلمين والمسيحين .. لميس الحديدي تعلق على زيارة بابا الفاتيكان للعراق

علقت الاعلامية لميس الحديدي على زيارة البابا فرانيسيس التاريخية للعراق قائلة :" زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق هي المشهد الأهم خلال الساعات الماضية وهي زيارة تاريخية، معقبة: بابا الفاتيكان وقف وقدم رسالة سلام في ذات المنطقة التي وقف فيها زعيم داعش أبو بكر البغدادي عام 2014 يتوعد فيه غير المسلمين.
وتابعت "الحديدي" عبر برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة : " وقف البابا اليوم في نفس المدينة مدينة " الموصل " موجهًا رسالة سلام في زيارة تاريخية لم يتوقع الكثيرون أن تتم بسبب ظروف جائحة كورونا، مشدده على أن زيارته تعد رسالة سلام للمسلمين والمسيحين وبالاخص مسيحي الشرق.
وتابعت "الحديدي" عبر برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة : " وقف البابا اليوم في نفس المدينة مدينة " الموصل " موجهًا رسالة سلام في زيارة تاريخية لم يتوقع الكثيرون أن تتم بسبب ظروف جائحة كورونا، مشدده على أن زيارته تعد رسالة سلام للمسلمين والمسيحين وبالاخص مسيحي الشرق.
واسترسلت:اليوم هو الاهم منذ بداية فعاليات زيارة بابا الفاتيكان"، حيث وقف ووجه رسالة هامة من أمام أقدم كنائس العراق " حوش البيعة " الكائنة في مدينة الموصل والتي هدمت على يد داعش.