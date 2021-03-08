محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية أونلاين بفرع ثقافة المنوفية، حيث أقام بيت ثقافة أشمون ندوة لقراءة كتاب "القرآن والرسول" تأليف يوسف نوفل، ألقاها الشيخ نصر العشري، تناول الحديث عن رسول الله ونزول الوحي عليه وكيف تعامل معه وكيف وصف القرآن الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.









كما قدم بيت ثقافة الباجور ورشة تشكيل بالصلصال للطالب وائل الصيفي وقام بشرح كيفية عمل نموذج قرد باستخدام الصلصال، وكذا قدم بيت ثقافة ميت أبو الكوم ورشة فنية "عيد الأم" مع يسري سمير تناول شرح كيفية رسم صورة بسيطة تعبر عن الإحتفال بعيد الأم.









وعقدت ببيت ثقافة سرس الليان محاضرة ضمن برنامج التمكين الثقافي بعنوان "الاكتشاف المبكر لمرض التوحد"، تحدثت نادية سرحان عن التعريف بمرض التوحد، وأعراضه على الأطفال، وكيفية التعرف على إصابة الطفل بمرض التوحد، بينما قامت مشرفة نادي علوم بيت ثقافة البتانون بعمل تجربة "كيفية عمل أباجورة"، بالإضافة إلى محاضرة "الجمع في برنامج Excel" ضمن نشاط نادي تكنولوجيا المعلومات ألقتها أميرة الخولي وتناولت شرح كيفية تطبيق المعادلات في برنامج الإكسيل وأهمها عمليات الجمع.







