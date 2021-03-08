نادي أدب السويس يناقش مجموعة أيس كريم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقيمت ورشة نادى الأدب بقصر ثقافة السويس لمناقشة المجموعة القصصية "أيس كريم" للأديب والقاص إبراهيم طاهر من إصدارات الهيئة.





قام بالمناقشة الأديب والناقد ياسر محمود، حيث أبحر في طرح شيق ومتميز جاء بعنوان "الأغتراب والفقد وتشظي الواقع" أوضح فيها أن الحداثة وما بعد الحداثة كائنات هلامية في عالم الثابت فيه متغير وفيه الفقد والتشظي، ويبرز ذلك في قصة آيس كريم حيث البنت التي فقدت أباها ولم يحضر لها الشيكولاته وينسي الأيس كريم، فبعد أن يموت تودعه وهي لا تنسي أنه مات وتقول له مع السلامة يا بابا نتقابل في الجنة، ماتنساش الأيس كريم، كما يظهر أيضا التشظي في بعض قصص المجموعة مثل تشظي حروف عناوين المجموعة وكذلك في مضمون أغلب القصص، والفكرة في المجموعة هي البطل، والتناقض المنسجم هو الحدث من خلال المفارقة، كذلك من الممكن أن تصبح الأقصوصة أو الومضة سطرا أو أكثر، بحيث يكون تطور الحدث عبر سهم سريع ينطلق من جعبة فنان ماهر يمتلك أدواته ومدرك لقوانين الأبداع ومخلص للحداثة.



