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منوعات

خلال أسبوع.. انخفاض إصابات كورونا بنسبة 14% ببريطانيا

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:53 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

سجلت بريطانيا 5177 إصابة أخرى بفيروس كورونا ، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 14 في المائة عن رقم الأسبوع الماضي البالغ 6040.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، لكن لم يتم إصدار عدد الوفيات من قبل الحكومة بعد "مشكلات المعالجة" التي تحسب البيانات في إنجلترا.


قالت رسالة على موقع gov.uk: "نظرًا لقضايا معالجة الوفيات في إنجلترا ، سيتم تحديث أعداد الوفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة لاحقًا..  في غضون ذلك ، قد يظهر عدد الوفيات المبلغ عنها حديثًا في 7 مارس 2021 بشكل غير صحيح على أنه صفر".


وفي الوقت نفسه ، تلقى ما مجموعه 23 مليونا و335 ألفا تطعيمًا ضد فيروس كوفيد - حصل 22،213،112 على جرعتهم الأولى و 1،122،402 تلقوا التطعيم الثاني.

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