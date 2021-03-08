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ثقافة

العلاج بالفن للسيدات.. جلسة احتفالا بيوم المرأة العالمي في دبي

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
ضمن فعاليات اليوم العالمي للمرأة هذا العام، تقيم مؤسسة زي آرتس، الحاضنة العالمية للفنون ومقرها دبي، جلسة لتجربة العلاج بالفنّ اليوم الاثنين بهدف تعزيز الصحة الذهنية.
 
وتؤمن "زي آرتس" بأن الفنّ حافز هام للتغيير الاجتماعي، وتعمل المؤسسة بفعالية على تمكين الفنانات ورفع مستوى الوعي بفنّهن والرسالة التي يقدمنها حول العالم. وتشتهر مؤسسة "زي آرتس" بسعيها المستمر لتشجيع الشمول من أجل تحسين المجتمع، بحيث تحظى السيدات بالتمكين وبمنصة أو مساحة مناسبة للتعبير عن أنفسهنّ.
 
صممت جلسة العلاج بالفن بالتركيز على شعار الحملة لهذا العام، وهو "اختاري التحدي"، وذلك بهدف تعزيز جرأة المرأة وإقدامها على تحدي نفسها عبر تقبّل العيوب والصعوبات ومواجهتها بالقوة والجمال والمرونة. 

تقام الجلسة مع إطلالة على أروع المناظر لمدينة دبي وواجهة الجداف المائية وتركّز على اللون الأرجواني الذي يعدّ اللون الرسمي لليوم العالمي للمرأة 2021. وتم توجيه الدعوة الى كافة المشاركات لاستخدام الدرجات المتنوعة من اللون الأرجواني للتعبير عن أعمق أفكارهن ومشاعرهن وعن المصاعب التي يواجهنها والسعادة التي يشعرن بها. 

وقالت  الفنانة والناشطة ومؤسسة "زي آرتس"، زهيرة موثي: لا شك في أن الفنّ يعتبر في كل مكان حول العالم بمثابة وسيلة رائعة لرواية القصص ومشاركة المشاعر التي يصعب التعبير عنها بوسائل أخرى."
 
وأضافت: نقدم للسيدات تجربة ممتعة وفعالة من خلال العلاج بالفنون، وهي طريقة تتيح للسيدات التعبير عن أنفسهنّ بطريقة جميلة تحرّرهن من المشاعر السلبية. وتهدف جلسات العلاج بالفنون للسيدات إلى إنجاز ثلاثة أمور بالغة الأهمية، وهي: التخلص من الألم والتعامل مع المشاعر المخفيّة والعثور على الوضوح والمعنى في أعماق الذات. فهذه الجلسة عملية تربطنا بذاتنا الحقيقية لنحتفي بأنفسنا فيما نمتلك شعورًا جديدًا بالامتنان والشفاء".  

وقالت: "أؤمن بأن الاحتفال بالمرأة يجب أن يكون حدثًا يوميًا، ونحن في "زي آرتس" ندرك ونقدّر التحديات والإنجازات التي تمر بها المرأة من خلال الفن، وأنا شخصيًا سعيدة للغاية ومشاركة هذه التجربة المتميزة مع مزيد من السيدات".
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