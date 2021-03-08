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غرف الغضب.. طبيبة أمريكية تبتكر طريقة جديدة لعلاج المتضررين نفسيا من كورونا.. فيديو

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:30 ص
غرف الغضب
غرف الغضب
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ندى عبد العزيز
بعد أكثر من عام على تفشي جائحة كورونا، التى تركت آثارًا نفسية متنوعة على فئات كثيرة من الناس أهمها القلق والاكتئاب وإن كان بدرجات متفاوتة.

عرضت فضائية الغد فيديو لطبيبة أمريكية تدعى ياشيكا بود، قامت بإبتداع وسيلة للتنفيس عن النفس والتخلص من الإحباط الناتج عن الاغلاق من خلال تخصيص غرفة اسمتها "غرفة الغضب"، ويتم فيها تحطيم الأثاث و تهشيم الزجاج او إلقاء أي شىء فى متناولك.

ومن جانبه قالت ياشيكا بود إن " هذه أول غرفة غضب تتضمن جانبًا علاجيًا عندما يأتى الناس إلى الغرفة لا يأتون فقط لتكسير الأشياء ولكن ليتعرفوا على الأدوات والآليات الصحيحة التى تمكنهم من التعامل مع الضغوط بطريقة صحيحة".

وتقوم دكتور ياشيكا بمراقبة سلوك مرضاها داخل غرف الغضب وتدون ملاحظات لتساعدها على علاجهم.

وقامت بتدشين مجمعًا لغرف الغضب بعد زيادة حالات الاكتئاب خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
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