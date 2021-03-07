تعتمد على المياه الجوفية .. ري القناطر الخيرية يكشف تفاصيل إقامة أكبر بحيرة صناعية

كشف أشرف درويش مدير عام ري القناطر الخيرية، تفاصيل الانتهاء من إقامة أكبر بحيرة صناعية تعتمد على المياه الجوفية بالقناطر الخيرية.





وأكد درويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أنه هذه البحيرة تعتمد على المياه الجوفية بعيدًا عن مياة النيل بحديقة "البحيرة" بالقناطر الخيرية.





وتابع مدير عام ري القناطر الخيرية، أنه خلال الفترة الأخيرة هناك اهتمام كبير من وزارة الري بالقناطر الخيرية وبدأنا في عمليات تطوير بإمكانيات الوزارة الذاتية.





وأكمل درويش، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير حديقة عفلة والتي تعتبر من أشهر وأكبر الحدائق بالقناطر الخيرية، والتي تبلغ مساحتها 14 فدانًا وتقع على البر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر محمد علي القديمة والجديدة.





وفي السياق نفسه أشار أشرف درويش مدير عام ري القناطر الخيرية، إلى أن النبتات النادرة الموجودة في القناطر الخيرية بخير ولم يحدث لها أي مكروه.







