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عضو بـ القضاء الأعلى سابقا: لا نتعرض لأي ضغوط ولا ننظر للأشخاص .. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 11:43 م
المستشار أحمد عبد
المستشار أحمد عبد الرحمن
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أسامة علي
قال المستشار أحمد عبد الرحمن عضو مجلس القضاء الأعلى سابقا، أن الدساتير المصرية تؤكد على استقلال القضاء.

وتابع عبد الرحمن خلال حوارها مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر "دى ام سى"، أن قضاة مصر لا ينظرون إلى من هو المتهم وما هى القضية، بل ينظرون إلى الأوراق فقط.

وأضاف عضو مجلس القضاء الأعلى سابقا قائلا:" طوال عملي القضائي لم أتعرض لأى تدخل أو إغراءات، أو حتى بأن هناك ضغوط".

وكانت قالت المستشارة نجوى الصادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن التطبيق العادل للقضاء حق تطلبه كل شعوب العالم وتناضل من أجله.

وتابعت الصادق خلال حوارها مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر "دى ام سى"، أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة فى إقرار حق تطبيق القضاء العادل.

وأضافت أن المواثيق الدولية أيضا تحدثت عن القضاء العادل واضعة اسسا لتطبيقه، مؤكدة أن مصر من أولى الدول الملتزمة باستقلال القضاء.

وأكدت نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن القضاة هم حصن العدالة، مؤكدة أنه كلما اتسعت رقعة الديمقراطية سنجد أن القضاء مستقل بدرجة عالية.  
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