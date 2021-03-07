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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. هجوم على ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو السعودية.. مصرع الملياردير الفرنسي أوليفييه داسو.. وبايدن يوقع أمر تنفيذي يتعلق بالتصويت في الانتخابات

الأحد 07/مارس/2021 - 11:56 م
نشرة أخبار العالم..
نشرة أخبار العالم.. هجوم على ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو
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قسم الخارجي
شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:


كشفت وزارة الدفاع السعودية تفاصيل محاولة الهجوم على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران، معتبرة أنه "اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي".


لقي الملياردير والسياسي الفرنسي الشهير أوليفييه داسو، مصرعه إثر تحطم مروحيته  في بلدية دوفيل بإقليم كالفادوس الفرنسي.


أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، بأن الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أصدرت تعميمًا جديدًا إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي باستمرار العمل في التعميم السابق بمنع غير الكويتيين من دخول البلاد.


يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي اليوم الأحد، يوجه بموجبه الوكالات الفيدرالية إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات لتعزيز الوصول إلى التصويت وتسهيل التصويت على الأمريكيين، حيث يحتفل بالذكرى السنوية الـ 56 لـ يوم الأحد الدامي.


تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ببذل كل ما في وسعه للإفراج عن موظفة الإغاثة الإيرانية - البريطانية نازانين زاجاري راتكليف.


أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الأحد، بسماع  دوي انفجار في مدينة الظهران شرق المملكة العربية السعودية.


نصحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية رعاياها باتخاذ إجراءات احترازية بعد تقارير عن احتمال هجمات صاروخية وتفجيرات في الظهران والدمام والخُبر، وفقا لوكالة "رويترز".


وافق الناخبون في سويسرا بأغلبية ضئيلة على مقترح قانون بحظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة.


قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأحد، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية جيدة جدا. 


أقام البابا فرنسيس قداسًا في ملعب فرانسو الحريري في أربيل بعد زيارة الموصل، حيث تلا الصلاة في حوش البياع لراحة أرواح ضحايا الحرب وزار كنيسة الحبل بلا دنس في قرقوش.


وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مساء اليوم الأحد، إلى مدينة سرت، على متن طائرة خاصة حطت في مطار القرضابية، ليترأس يوم غد الإثنين جلسة المجلس للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
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