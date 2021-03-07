52 % يؤيدون .. سويسرا تصوت على حظر ارتداء النقاب

صوت السويسريون على حظر ارتداء النقاب، والملابس التى تغطى الوجه فى الأماكن العامة والشوارع السويسرية، وجاءت نتيجة الاستفتاء بموافقة ٥٢٪؜ من الشعب السويسرى على هذا القانون، وفقًا لتقرير قناة الغد.





واضاف التقرير أن بهذا القانون تنضم سويسرا إلى فرنسا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك فى حظر النقاب في الأماكن العامة مثل المطاعم والملاعب الرياضية ووسائل النقل العام أو مجرد المشي في الشارع.





وانقسم المجتمع السويسرى حول المقترح خاصة من تجمع الحجاب الأرجواني النسائي الذى وصف الاستفتاء بعديم النفع.





وأوضحت إيناس الشيخ المتحدثة بإسم التجمع الأرجواني أن الاستفتاء يشير إلى وجود أزمة داخل المجتمع خاصة أن عدد النساء اللاتي يرتدن النقاب فى سويسرا ٣٠ امرأة فقط إضافة إلى السائحات.





وكان حزب الشعب السويسري اليمني أبرز المؤيدين لقرار الحظر معتبرًا أن الحجاب الكامل للوجه يشكل تطرفًا.



