ظافر عابدين يتحدث عن تجربته الأولى في الإخراج السينمائي

كشف الفنان ظافر عابدين، عن تجربته الأولى في الاخراج السينمائي، قائلا: أنه كان ينتظر التوقيت والتجربة المناسبة حتى يدخل ف مجال الاخراج السينمائي، معقبا: السيناريو موجود والقصة موجودة ولهذا لا يوجد مانع أن أقوم بالإخراج.



وأضاف "عابدين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي"، أنه سيشارك في فيلم "غدوة" كممثل وكـ مخرج أيضا، معقبا: أهم شيء في الأمر هو التعامل والفصل بين دور المخرج والممثل، وهي تجربة فريدة وصعبة.



وأوضح، الفريق الخاص بالفيلم يضم مجموعة من الفنانين التوانسة وأيضا أحمد يوسف وكتابة أحمد عامر من مصر، وباقي فرؤيق الفيلم من تونس.



واسترسل: الفيلم قصته تدمج بين الدور الاجتماعي والإنساني، معقبا: البطلان يعيشان ظروف استثنائية وتمثل الوضع الذي يعيشه بعض المواطنين في تونس الآن.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تصوير فيلم العنكبوت، معقبا: فيلم العنكبوت سيكون متواجد قريبا في دور العرض، مسترسلا: الفيلم يضم كوكبة من النجوم المصرية مثل أحمد السقا و منى ذكي.



