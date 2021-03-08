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محافظات

اليوم.. مركز المخطوطات ينظم ندوة أوهام التراث العربي في مكتبة الإسكندرية

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:01 ص
مركز المخطوطات ينظم
مركز المخطوطات ينظم ندوة أوهام التراث العربي
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أحمد بسيوني
يقدِّم مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، محاضرة ثقافية بعنوان "أوهام في التراث العربي الإسلامي"، اليوم الإثنين. 

يُلقي المحاضرة د. حسين سليمان رئيس قسم الدراسات والفعاليات الأكاديمية بمركز المخطوطات. 

تتناول المحاضرة مجموعة من الأفكار والمصطلحات المنتشرة في كل أنحاء العالم، والمستخدمة في المؤلفات الأكاديمية والثقافية، وهي مصطلحات جديدة على الفكر الإسلامي، ولا علاقة لها بالتراث الذي كتبه المسلمون في الماضي، مما جعل البعض يتوهم في صحة تلك الأفكار ويدافع، بل ويقاتل من أجل تحقيقها وهي ليست من أصل تراثه الفكري.

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وتأتي تلك المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات يقيمها مركز المخطوطات بعنوان "في التراث العربي الإسلامي"؛ والتي يعمل من خلالها المحاضر على التعريف بالجوانب المختلفة التي أبدع فيها العرب والمسلمون في ماضي الحضارة العربية الإسلامية. 
ويستكمل المحاضر تلك المحاضرات والتي تبث مباشرة عبر موقع مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية ويعلن المركز عن مواعيد تلك المحاضرات على صفحته على الفيسبوك وذلك من خلال الرابط التالي: (https://www.facebook.com/Mscbaae).

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