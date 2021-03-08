مستشار الدوري الإنجليزي يوضح أسباب سوء مستوى ليفربول وهجوم الإعلام على محمد صلاح.. فيديو

قال سيد فاروق المستشار التقني لأندية الدوري الإنجليزي ، إن فريق ليفربول منذ فترة وهو سيء بسبب عدة نقاط فنية وأولها هو أن خط الدفاع التابع للفريق بالكامل مصاب. أدائهسيءوأولهاأن





وأضاف سيد فاروق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه "إ م بي سي مصر": " إصابة اللاعب فان ديك تؤثر بشكل كبير على فريق ليفربول خصوصا لأنه هو من يصنع ويلعب الكرة الطويلة في الملعب و من خلالها يضرب هجوم الفرق المتواجدة امامه".





سيد فاروق، أن مدرب فريق ليفربول وضع خط النصف الخاص بالفريق في الدفاع بسبب قلة في الفريق وبالتالي فقد خط النصف ثقله. وأوضحاللاعبين



