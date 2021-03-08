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توك شو

مستشار الدوري الإنجليزي يوضح أسباب سوء مستوى ليفربول وهجوم الإعلام على محمد صلاح.. فيديو

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:03 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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إبراهيم القادري
قال سيد فاروق المستشار التقني لأندية الدوري الإنجليزي، إن فريق ليفربول منذ فترة وهو أدائه سيء بسبب عدة نقاط فنية وأولها هو أن خط الدفاع التابع للفريق بالكامل مصاب.

وأضاف سيد فاروق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه "إم بي سي مصر": "إصابة اللاعب فان ديك تؤثر بشكل كبير على فريق ليفربول خصوصا لأنه هو من يصنع ويلعب الكرة الطويلة في الملعب ومن خلالها يضرب هجوم الفرق المتواجدة امامه".

وأوضح سيد فاروق، أن مدرب فريق ليفربول وضع خط النصف الخاص بالفريق في الدفاع بسبب قلة اللاعبين في الفريق وبالتالي فقد خط النصف ثقله.

وتابع الإعلام البريطاني يهاجم اللاعب محمد صلاح منذ فترة، مؤكدا أن محمد صلاح لعب 6 مباريات ولم يسجل أهداف وهم غير معتادين علي ذلك منه وهذه أطول فترة لا يسجل فيها محمد صلاح أهداف منذ ذهابه الي ليفربول.
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