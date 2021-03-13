استغلت كورونا في تدعيم موهبتها.. حكاية فتاة تصنع المال من الشرابات

جاءت كورونا في بداية عام ٢٠٢٠ لتكتسح محافظات الجمهورية وتُجلس العاملين وغيرهم بمنازلهم، وأغلقت معايش الكثير من المواطنين، كما اماتت طموح البعض في السفر إلى الخارج وتحقيق آماله إلا أنه يوجد من استغل تلك الفترة ليبدع ويخرج ما بداخله من فن مكبوت .





"انا زهقت من قعدة البيت وفضلت ادور على مكان يشغلني ويخرج الطاقة اللي جوايا"، بهذه الكلمات بدأت ابنة محافظة سوهاج نشوى محمد عبدالقادر، حديثها مع "صدى البلد"، موضحة أنها بحثت عن مكان يضم فنانين يختلف فنهم لكن لا تختلف روح الفنان بداخلهم، وبالفعل استطاعت الوصول إلى معرض صغير قائم على بعض الشباب الذين يدعمون الشغل اليدوي بكل أنواعه وليس الرسم والنحت فقط.





كانت الفتاة التي مازالت تخطو في منتصف العشرينات من العُمر، تستخدم الشرابات المُهترية التي لا يستخدمها أحد بالمنزل وتصنع منها عرائس للهو الأطفال، أو ما شابه ذلك.





تخرجت "عبدالقادر" في كلية التربية النوعية جامعة المنيا عام ٢٠١٨، وكانت تدعم موهبتها بموضع دراستها، ما جعلها تستطع استثمار وقتها في صنع المستلزمات الطفولية والمنزلية من الأشياء البسيطة التي تكن في متناول الجميع كالملابس القديمة أو قطع القماش المهترية والأخشاب الفائضة وغيرها من الأشياء الأخرى.









لتفتح لنفسها بابًا للدخل المالي دون أن تشعر، حيث عرضت منتجاتها بالمعرض التي تعرفت عليه من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والكائن بمحافظة سوهاج، أعجب الزائرين بمشغولاتها اليدوية التي تُضيع وقتًا طائلًا فيها.





وتوافدت الزبائن لشراء المنتجات اليدوية التي تصنعها نشوى بيديها كالعرائس والسنافر ولافتة الأحلام التي تُصنع من الخيط التركي والتطريز والإطارات أو الأسلاك النحاسية، لتنتج شيئًا بسيطًا ناعمًا يضع لمسة جمالية لحائط المنزل.



