أخبار التوك شو.. هدية من الرئيس لـ أهالي القرى.. وحقيقة حماية الصين لـ سد النهضة.. والأرصاد تحذر من الطقس

كشف هشام الهلباوي، المشرف العام على تطوير الريف المصري، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بالتدقيق في بيانات مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف.
أعلنت شركة ميرك الامريكية للأدوية تطوير دواء جديد يسمى "Molnupiravir” يعالج فيروس كورونا ويؤخذ عن طريق الفم.
كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، عن تفاصيل مشروع قانون الري الجديد، مؤكدا أن الوزارة ترفض تماما بيع المياه.
كشف رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران، حقيقة عمل هيكلة وتقليل العمالة ورواتب العاملين.
كشف الإعلامى نشأت الديهى تفاصيل مذكرة التفاهم التى وقعتها إثيوبيا والصين بشأن إنشاء آلية حماية الصين للمشاريع القومية الإثيوبية وهل يدخل فى نطاقها سد النهضة.
قال ناجي السرجاني المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية ، قبل نهاية شهر مارس القادم مطلوب من مالكي الوحدات العقارية أن يتقدموا إلي المأموريات المختصة ويقوم بقديم الإقرار الضريبي الخاص بالوحدة السكنية التي يمتلكوها .
علق وزير الخارجية سامح شكرى، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان بالأمس، قائلا:" إن مصر تدعم السودان ، بكل ما تستطيع أن تقدمه، وتدرك التحديات التى تواجهها الدولة الشقيقة.
قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المخاطب بتقديم إقرار ضريبي كل خمس سنوات هو كل مالك وحدة عقارية، سواء كانت سكنية أو لا، مشددا على أن المستأجر ليس له علاقة بهذا الإقرار.
كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.
أعلنت شركة الأدوية "ميرك" ومختبر أمريكي إحراز تقدم في تطوير دواء مضاد لفيروس كورونا يؤخذ عن طريق الفم.
قال الدكتور محمود سامي ، أخصائي الحميات الذي فقد بصره في أزمة كورونا ، إنه كان متطوع للعمل في مستشفى العزل بـ " بلطيم " لمدة إسبوعين بداية من يوم 2/5/2020 ، ولكن في يوم 9/5 ، كان هناك أعداد كبيرة من الحالات داخل المستشفى ، قد تفوق الـ 40 حالة .