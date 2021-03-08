أخبار التوك شو.. هدية من الرئيس لـ أهالي القرى.. وحقيقة حماية الصين لـ سد النهضة.. والأرصاد تحذر من الطقس

تناولت برامج التوك شو اليوم السبت خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:



كشف هشام الهلباوي، المشرف العام على تطوير الريف المصري، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بالتدقيق في بيانات مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف.





اتفاقية المشاريع الكبرى مع إثيوبيا.. حقيقة حماية الصين لـ سد النهضة كشف الإعلامى نشأت الديهى تفاصيل مذكرة التفاهم التى وقعتها إثيوبيا والصين بشأن إنشاء آلية حماية الصين للمشاريع القومية الإثيوبية وهل يدخل فى نطاقها سد النهضة.







"سيخضع للعقوبة".. مصلحة الضرائب العقارية تكشف عن موعد انتهاء تسجيل الوحدات العقارية.. فيديو قال ناجي السرجاني المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية ، قبل نهاية شهر مارس القادم مطلوب من مالكي الوحدات العقارية أن يتقدموا إلي المأموريات المختصة ويقوم بقديم الإقرار الضريبي الخاص بالوحدة السكنية التي يمتلكوها .



مصر تكشف موقف الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن مفاوضات سد النهضة علق وزير الخارجية سامح شكرى، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان بالأمس، قائلا:" إن مصر تدعم السودان ، بكل ما تستطيع أن تقدمه، وتدرك التحديات التى تواجهها الدولة الشقيقة.



مصلحة الضرائب العقارية تكشف عن الوحدات السكنية المعفاة من ضريبة الإقرار الضريبي قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المخاطب بتقديم إقرار ضريبي كل خمس سنوات هو كل مالك وحدة عقارية، سواء كانت سكنية أو لا، مشددا على أن المستأجر ليس له علاقة بهذا الإقرار.

الأرصاد: انخفاض الحرارة 10 درجات في هذا التوقيت كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.





أمل جديدة .. دواء أمريكي جديد يقضي على كورونا بعد 5 أيام .. شاهد أعلنت شركة الأدوية "ميرك" ومختبر أمريكي إحراز تقدم في تطوير دواء مضاد لفيروس كورونا يؤخذ عن طريق الفم.

