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ناجي السرجاني يكشف عن الشرائح المعفاة من دفع الضرائب العقارية.. فيديو

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:29 ص
الضرائب العقارية
الضرائب العقارية
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إبراهيم القادري
قال ناجي السرجاني مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية،  إن أي شخص يمتلك وحدة عقارية علية التقدم بالإقرار الضريبي الخاص به واذا كان لدية أكثر من وحدة يذكرها أيضا في الإقرار الخاص به.

وأضاف ناجي السرجاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر" : سكن الأسرة اذا كان سعرة اقل من  2 مليون جنيه سيتم إعفائها من الضرائب العقارية بالكامل واذا كان سعره 2 مليون جنية سيقوم بدفع 120 جنيها خلال السنة علي مرتين.

وأوضح ناجي السرجاني ، الإقرارات العقارية التي تم تقديمها قبل ذلك كان في عام 2013 ونحن الآن في 2021 مؤكدا سيتم إرسال إخطار إلى المواطنين لمعرفة قيمة الضرائب العقارية الخاصة بهم.

وتابع ناجي السرجاني بعدما نقوم بالانتهاء من أعمال الحصر سنقوم باعلان أماكن المأموريات العقارية علي مستوي الجمهورية لتسجل العقارات والتسهيل على المواطنين.
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