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رياضة

البلتاجي: رضوان جيد حكم متميز والتوفيق خانه في ركلة جزاء فيتا كلوب

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:35 ص
جانب من لقاء الاهلي
جانب من لقاء الاهلي وفيتا كلوب
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حسن العمدة
أكد رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق أن المغربي رضوان جيد الذي أدار لقاء الأهلي بالأمس أمام فيتا كلوب الكونغولي ، حكم متميز وله باع كبير في القارة السمراء . 

وأضاف البلتاجي في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": التوفيق لم يحالف رضوان جيد في ركلة الجزاء التي قام باحتسابها ضد عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لصالح فريق فيتا كلوب في الدقيقة 80 من زمن المباراة ، كما أنها أثرت في نتيجة المباراة.

وتعادل الاهلي مع فيتا كلوب بهدفين لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس فى الجولة الثالثة، بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الاهلي منافسه الاسماعيلي يوم الاربعاء القادم فى تمام الساعه 7:30 مساء علي ملعب برج العرب ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
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