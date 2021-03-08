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حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حرائق في فدان ونصف قصب بقنا

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:00 ص
حريق
حريق
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يوسف رجب

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة علي حرائق متفرقة اندلعت في مساحات مزروعة بمحصول القصب في مركزي دشنا و قفط.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد باندلاع حريق في نصف فدان مزروع بمحصول القصب، دون أي إصابات.

كما تلقى إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد باندلاع حريق في مساحة فدان قصب بقرية الكلاحين، دون أي إصابات بين الأهالي.


دفعت إدارة الحماية المدنية، برئاسة
العقيد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وبقيادة العقيد حسين صلاح، وكيل إدارة الحماية المدنية بقنا، بسيارتين من دشنا و أولاد عمرو للسيطرة على حريق دشنا، و سيارتين من قفط و المدينة الصناعية للسيطرة على حريق قفط.


تمكنت سيارات الحماية المدنية من السيطرة على الحرائق قبل امتدادها للمناطق المجاورة، وتحررت المحاضر اللازمة.


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