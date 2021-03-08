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يعطل الفيروس.. استشاري باطنة يكشف تفاصيل اللقاح الروسي ضد كورونا.. فيديو

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:01 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور أحمد سعد استشاري أمراض الباطنة العامة، تفاصيل الدواء الروسي مير 19 الجديد لمواجهة فيروس كورونا.

وقال"سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" بدء العمل علي هذا الدواء قبل نهاية عام 2020 وتحديدا 30 ديسمبر الماضي، لافتا إلي أنه خلال  15 مارس الجاري سيتم إجراء المرحلة الثانية من التجارب السريرية.

وأردف أستاذ أمراض الباطنة:" تنقية هذا الفيروس تعتمد علي بروتينيات شبيه لفيروس كورونا وتقوم بغلق الأماكن التي يستهدفها فيروس كورونا وهو ما يعطل انتشار الفيروس".

وأكمل:" الدواء الروسي الجديد يوقف انتشار العدوي داخليا وخارجيا من شخص لآخر، موضحا:" نسبة النجاح في هذا العقار عالية للغاية وفقا لما أعلنته التجارب السريرية للمرحلة الاولي".

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