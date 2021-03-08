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رياضة

لي كلارك: رحبت بتدريب المريخ السوداني.. ونأمل في نتيجة إيجابية أمام الأهلي.. فيديو

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:09 ص
لي كلارك
لي كلارك
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حسن العمدة
قال لي كلارك، المدير الفني الجديد للمريخ السوداني، إنه متحمس لخوض تجربة التدريب مع الفريق السوداني.

وأضاف لي كلارك، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:"تلقيت عرضا من المريخ السوداني عن طريق وكيلي أحمد عباس منذ يومين، ورحبت رغم صعوبة موقف الفريق بدوري الأبطال".

وتابع: "موقفنا في غاية الصعوبة ولكننا سنعمل على حصد النقاط في الجولات الثلاث المقبلة، ولدى ثقة في قدرتنا على تحقيق نتائج جيدة".

واستطرد: "شاهدت لقاء المريخ وسيمبا والتي قدموا خلالها أداء جيدا، القارة الإفريقية تمتلك الكثير من المواهب الفنية وأنديتها تملك طموحًا كبيرًا".

وواصل: "الأهلي فريق كبير ونأمل تحقيق نتيجة إيجابية أمامه".

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