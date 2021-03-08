زوج إحدى ضحايا طبيب الإسماعيلية المزيف: خيط لمراتى الطبقة الخارجية فقط.. فيديو

قال أحمد بيومي، زوج إحدى ضحايا الطبيب المزيف بالإسماعيلية، إن الطبيب المزيف صلاح عبدالله، أجرى لزوجته "ولادة قيصرية" فى 2019.





وتابع "بيومي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية TeN، بعدها أصيبت زوجتي بتعب شديد وبالكشف تبين أنه لم يخيط الطبقات الداخلية"، معقبا:" لم شكوى في الطبيب لدى النقابة، وقولت الحمد لله زوجتي بقت كويسة وخلاص".



