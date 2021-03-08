ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زوج إحدى ضحايا طبيب الإسماعيلية المزيف: خيط لمراتى الطبقة الخارجية فقط.. فيديو

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال أحمد بيومي، زوج إحدى ضحايا الطبيب المزيف بالإسماعيلية، إن الطبيب المزيف صلاح عبدالله، أجرى لزوجته "ولادة قيصرية" فى 2019.

وتابع "بيومي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية TeN، بعدها أصيبت زوجتي  بتعب شديد وبالكشف تبين أنه لم يخيط الطبقات الداخلية"، معقبا:" لم  شكوى في الطبيب لدى النقابة، وقولت الحمد لله زوجتي بقت كويسة وخلاص".

وأشار إلى أنه قرر الكشف في عيادته بناء على ترشيح من أصدقاء، و"كنت بسمع ناس كتير بتمدح فيه"، متابعا: "ولكن لما قصته انكشفت، عرفت إن فيه حالات اتوفت على ايده وانكشفت مصائبه"
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

4 سنين بيخدع الناس والكشف بـ 50 جنيها.. تفاصيل سقوط الطبيب المزيف بالغربية.. المتهم حاصل على دبلوم فني صحي وانتحل صفة اخصائي عظام.. وهكذا سقط في قبضة الأمن.. صور

كسر عربيته واعتدى عليه .. طبيب يروي تفاصيل واقعة رفضه إجراء الكشف على سيدة في بني سويف

التفاصيل الكاملة للدكتور المزيف.. انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات بالجيزة

ترشيحاتنا

ميدو يوجه رسالة لمنتخب مصر بشأن إكرامي

جبروت زوجة.. طعنت زوجها في عضوه الذكري وأحرقت به الشقة والسبب صادم

خاص| تطورات مهمة في الحالة الصحية لـ رضا عبد العال

اللي فات مات ومن النهاردة إخوات.. لؤي دعبس يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك.. فيديو

آلام مزمنة وتشخيص خاطئ.. سيدة تكتشف إصابتها بمرض نادر بعد معاناة 31 عامًا

على رأسها التجديد لـ ميسي.. تحديات تواجه لابورتا رئيس برشلونة الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع إلى الأبد.. طريقة ذكية لتنظيف المرحاض بدون تكاليف.. صور

بعد صراع مع العدوى لـ16 يومًا.. مريض كورونا يتخلص من حياته.. تفاصيل

جنون.. طيار جائع يهبط بالطائرة من أجل ساندويتش لحوم| صور