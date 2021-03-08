خالد عكاشة: آبي أحمد ارتكب خطأ استراتيجيا باستدعائه الجيش الإريتري في حرب إقليم تيجراي





وقال "عكاشة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية TeN، م أن آبي أحمد يريد إعادة سطوة أديس آبابا على إثيوبيا، فقرر حرب خاطفة وكان يتوقع آبي أحمد أن تمضي الأمور سريعًا ولكن على الأرض انقلب السحر على الساحر، واستمر القتال لأربع أشهر منذ نوفمبر الماضي.





وأضاف عكاشة الجيش الأريتري تجاوز حد المساعدة وأصبح الحاكم الفعلي في كل قرارات أديس أبابا بلا استثناء، حتى وصلت قوات أريتريا وصلت لحدود السودان ووقع اشتباك مع الجيش السوداني هذا الأمر اعتقد يجر الإقليم برمته لأزمات أمنية.





وواصل:"المجتمع الدولي بعد شهور من الصمت ومن محاولة الوصول مع السلطة في إثيوبيا لحل استشعر القلق البالغ".

قال خالد عكاشة، الخبير الأمني إن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ارتكب خطأ استراتيجي باستدعائه الجيش الإريتري لمساندته في حربه ضد إقليم تيجراي.