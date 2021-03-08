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رياضة

نجم الزمالك السابق: أبو جبل أفضل من جنش وكان يجب دعمه

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:20 ص
أبو جبل وجنش
أبو جبل وجنش
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حسن العمدة
أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق أن محمد ابو جبل حارس مرمى الفريق أفضل من زميله محمود عبد الرحيم جنش ، وكان لابد من دعمه واستمرار الدفع به وعدم ذبحه لمجرد ارتكابه خطأ خلال مباراة الإسماعيلي بالدوري العام.

وأضاف نصار في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten":  من الممكن التدوير في بعض المباريات وإعطاء الفرصة لمحمود جنش و محمد عواد في بعض مباريات الدوري العام ، لكن كنت أُفضل الدفع بابو جبل في مثل هذه المواجهات الصعبة في دوري الأبطال الإفريقي.

وخسر الزمالك أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب رادس فى الجولة الثالثة بدور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.

ويواجه الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الخميس القادم فى الدوري المصري.

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