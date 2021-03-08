سفير العراق بالقاهرة: جميع العراقيين سعداء بزيارة البابا فرانسيس.. فيديو

قال أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة، إن جميع العراقيين سعداء بزيارة البابا فرانسيس، مضيفا أن العراق هي موطن أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام.





وأضاف نايف الدليمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع على قناه " إم بي سي مصر" أن زيارة البابا فرانسيس للعراق تؤكد على دعم الحوار والتعايش في العراق ولها أبعاد كثيرة تاريخية وسياسية ودينية وإنسانية خصوصا في ظل هذه الظروف التي تعيشها العراق.



