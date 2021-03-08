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سفير العراق بالقاهرة: جميع العراقيين سعداء بزيارة البابا فرانسيس.. فيديو

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:42 ص
زيارة البابا للعراق
زيارة البابا للعراق
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إبراهيم القادري
قال أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة، إن جميع العراقيين سعداء بزيارة البابا فرانسيس، مضيفا أن العراق هي موطن أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وأضاف نايف الدليمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع على قناه "إم بي سي مصر" أن زيارة البابا فرانسيس للعراق تؤكد على دعم الحوار والتعايش في العراق ولها أبعاد كثيرة تاريخية وسياسية ودينية وإنسانية خصوصا في ظل هذه الظروف التي تعيشها العراق.

وأوضح نايف الدليمي : زيارة البابا إلى العراق كانت موفقة وناجحة بكل المعايير موضحا أن الزيارة التاريخية استمرت لمدة 4 أيام.
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