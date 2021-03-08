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أخبار العالم

تفاصيل جديدة حول استهداف ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:57 ص
ميناء رأس تنورة السعودي
ميناء رأس تنورة السعودي
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قسم الخارجي
أكدت فضائية العربية السعودية، اليوم الإثنين، على عدم وقوع أي خسائر جراء اعتراض طائرة بدون طيار "مسيرة" حوثية حاولت استهداف ميناء مدينة رأس تنورة السعودية. 

وقال مراسل العربية إن الوضع في المدينة هادئ للغاية، وحركة المواطنين طبيعية، دون تأثر بالهجوم الإرهابي الحوثي. 

وأشارت الفضائية السعودية إلى أن سكان الخبر والظهران قد سمعوا دوي اعتراض الصاروخ الباليستي الحوثي. 

وكشفت وزارة الدفاع السعودية تفاصيل محاولة الهجوم على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران، معتبرة أنه "اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي".


وقال المتحث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، إن تعرض أحد الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية هى محاولة استهداف فاشلة بطائرة مسيرة قادمة من جهة البحر, مع محاولة استهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران، لا يستهدفان أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية، وإنما يستهدفان عصب الاقتصاد العالمي وإمدادات البترولية وأمن الطاقة العالمي.

وأكد المالكي أنه تم تدمير واسقاط الطائرة المهاجمة قبل الوصول لهدفها، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي الذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، و تسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.
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