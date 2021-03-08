نشطاء السوشيال ميديا يهاجمون منظمة العفو الدولية بسبب غادة نجيب

هاجم رواد السوشيال ميديا منظمة العفو الدولية بسبب طلبها بإعادة الجنسية للإثارية غادة نجيب.





قال أحد رواد السوشيال ميديا : "هل طلبت منظمة العفو الدولية من بريطانيا التراجع عن إسقاط جنسياتها عن إحدى الإرهابيات ".





واضاف : "هل قامت منظمة العفو الدولية بنفس الإجراءات عندما قامت إستراليا بإسقاط الجنسية عن إرهابية متواجدة بتركيا .. أم أن الإخوان الإرهابيين هم ممولى المنظمة ويحركونها لتكون إحدى مخالب الإرهاب".





وقال اخر: "على المجتمع الدولى أن يعيد تقييمه لهذه المنظمة ولا يرتكن إلى أنها تقوم بتحقيق مصالحها ومخططات الإخوان حاليا .. كما يتم استخدام المنظمة حاليا تجاه عدد من الدول وسيأتى اليوم الذي سيتم إستخدام هذه المنظمة ضد الدول التي ترعاها حاليا ".



