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توك شو

خالد الصاوي: اتعلمت الطبخ وبعزم أصحابي.. وبشرى: معنديش وقت عشان أعمل أكل

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:10 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال الفنان خالد الصاوي، إن كلا من زوجته ووالدته يجيدون صنع الطعام، لتعلق الفنانة بشرى قائلة:" محدش يجيب سيرتي في الأكل والطبخ".

واسترسلت خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "اون اي"، :"أنا معنديش وقت عشان اعمل أكل.. لو عندي وقت هعمل أكل وبعرف اعمل أكل ايطالي، معقبة:" بعرف اعمل صنية البطاطس كمان".

واضاف "الصاوي"، :"اتعلمت الطبخ وبقيت اعزم أصحابي وبقيت اعمل كل الأكل".

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