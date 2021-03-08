خالد الصاوي: اتعلمت الطبخ وبعزم أصحابي.. وبشرى: معنديش وقت عشان أعمل أكل

قال الفنان خالد الصاوي، إن كلا من زوجته ووالدته يجيدون صنع الطعام، لتعلق الفنانة بشرى قائلة:" محدش يجيب سيرتي في الأكل والطبخ".



واسترسلت خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "اون اي"، :"أنا معنديش وقت عشان اعمل أكل.. لو عندي وقت هعمل أكل وبعرف اعمل أكل ايطالي، معقبة:" بعرف اعمل صنية البطاطس كمان".



واضاف "الصاوي"، :"اتعلمت الطبخ وبقيت اعزم أصحابي وبقيت اعمل كل الأكل".



