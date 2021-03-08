الأهالي يستغيثون بسبب العشوائية في محيط جنينة مول بمدينة نصر

أرسل أحمد عماد، شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، متضررا من احتلال الأكشاك وعربات الفول الشوارع والأرصفة.





وقال "عماد" في شكواه: "نعاني نحن سكان مدينة نصر من انتشار الأكشاك وعربات الفول والكشري واستاندات الهدوم والسياس الذي احتلوا أماكن الركنات في الشوارع دون وجه حق لا يمكن أن تنتظر سيارتك أما السراج مول أو جنينة مول الا بعد الدفع لبلطجي اسمه السايس".





وأضاف أحمد عماد: "لا يمكن أن تسير علي رصيف عباس العقاد لأنه تحول إلى وكاله البلح حاليا من كثرة انتشار الباعة الجائلين ووجود الاستادات الخاصة بهم فوق الأرصفة وتحولت الأكشاك إلى هايبر ماركت واحتلال أضعاف أضعاف مساحة الأكشاك الحقيقية".





وأوضح أن سكان المنطقة تقدموا بعدة شكاوى لحي مدينة نصر ولكن دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة.





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