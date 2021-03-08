أحمد جمال سعيد ينضم لمسلسل أحسن أب

نشر المنتج تامر مرسي عبر حسابه الرسمي بـ فيسبوك البوستر الرسمي لمسلسل أحسن أب الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع.





وكتب مرسي: "المتحدة بتغير مفهوم دراما رمضان، أحسن_أب، دراما كوميدية من ١٥ حلقة، من غير مط ولا تطويل

سينرجي، رمضان_.2021





يُذكر أن آخر أعمال علي ربيع فيلم "الخطة العايمة" الذي حقق إيرادات تصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من طرحه في دور العرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 6 أكتوبر الماضى.