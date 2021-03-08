أحمد جمال سعيد ينضم لمسلسل أحسن أب

إنضم الفنان أحمد جمال سعيد، لمسلسل "أحسن أب"، من بطولة الفنان علي ربيع، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ٢٠٢١.
نشر المنتج تامر مرسي عبر حسابه الرسمي بـ فيسبوك البوستر الرسمي لمسلسل أحسن أب الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع.
وكتب مرسي: "المتحدة بتغير مفهوم دراما رمضان، أحسن_أب، دراما كوميدية من ١٥ حلقة، من غير مط ولا تطويل
سينرجي، رمضان_.2021
يُذكر أن آخر أعمال علي ربيع فيلم "الخطة العايمة" الذي حقق إيرادات تصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من طرحه في دور العرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 6 أكتوبر الماضى.