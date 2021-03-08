الكرشة والممبار.. بشرى تتحدث عن حب الأكل

روى الفنان خالد الصاوي ذكرياته، قائلا:" كل حاجة حصلت في حياتي حصلت في الوقت الصح..حتى أنا لاقيت مراتي في الوقت الصح".



وأضاف خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "اون اي"، :"مفيش حاجة حصلت في حياتي غلط غير اللي أنا عملتها بمزاجي..معقبا:"||أنا لو كنت قابلت مراتي زمان كنت هضيعها من ايدي".



وعلقت بشرى على حديث "الصاوي" قائلة: مي زوجة خالد قربته من الناس ومن الحياة.





وفيما يخص الأكل قالت بشرى، :"أنا بحب الأكل جدا..بحب الفشة والكرشة والممبار بس أنا من الناس اللي بتاكل وميبنش عليها".





وأوضحت:"لما احقق كل أهدافي واحلامي هفكر في أني أطبخ واعزمكوا".



