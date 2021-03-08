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توك شو

الكرشة والممبار.. بشرى تتحدث عن حب الأكل

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:38 ص
بشرى
بشرى
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إسراء صبري
روى الفنان خالد الصاوي ذكرياته، قائلا:" كل حاجة حصلت في حياتي حصلت في الوقت الصح..حتى أنا لاقيت مراتي في الوقت الصح".

وأضاف خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "اون اي"، :"مفيش حاجة حصلت في حياتي غلط غير اللي أنا عملتها بمزاجي..معقبا:"||أنا لو كنت قابلت مراتي زمان كنت هضيعها من ايدي".

وعلقت بشرى على حديث "الصاوي" قائلة: مي زوجة خالد قربته من الناس ومن الحياة.

وفيما يخص الأكل قالت بشرى، :"أنا بحب الأكل جدا..بحب الفشة والكرشة والممبار بس أنا من الناس اللي بتاكل وميبنش عليها".

وأوضحت:"لما احقق كل أهدافي واحلامي هفكر في أني أطبخ واعزمكوا".

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