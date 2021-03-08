بـ 3 طرق غير تقليدية.. حضري طبق السلطة



بطرق غير تقليدية يمكنك تحضير طبق سلطة صحى وغير تقليدى إليك 3 طرق مختلفة أختارى منها الطريقة التى تفضلينها لأمهر الشيفات.





سلطة الشاورما للشيف غادة التلي.





مقادير سلطة الشاورما

خس كابوتشا

1 كوب بقدونس

بصل شرائح

2 طماطم



2 صدور دجاج

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل

1 ملعقة صغيرة سماق

3 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة صغيرة بهارات الصلصة

1 ملعقة كبيرة زبادي

3 ملعقة كبيرة طحينة

3 ملعقة كبيرة ليمون

2 فص ثوم مفروم

خبز شامي مقطع مكعبات ومقلي





طريقة تحضير سلطة الشاورما:

فى الزيت على النار يشوح الدجاج و يضاف الملح والفلفل الأسود والتوابل والخل ويقلب الخليط حتى النضج و يقطع الخس ويوضع فى طبق التقديم مع قطع البصل والطماطم والبقدونس المفروم والخبز المقلى





يضاف خليط الدجاج و تخلط مكونات الصوص ويضاف إلى السلطة أو يقدم جانبا معها.



سلطة الدجاج والخضروات للشيف أميرة شنب



سوف تحتاجين:



4 صدور دجاج صغيرة

1/2 كرنب أحمر متوسط ​​الحجم

1 فلفل حلو

10 ثمار طماطم

1/2 ليمون

حفنة صغيرة من البقدونس و / أو الكزبرة

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة من السكر البني

البهارات حسب الذوق

زباد

طريقة تجهيز السلطة



دهن شرائح الدجاج بزيت الزيتون ورشها بالبهارات والسكر. لتتبيل اللحم ، ضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل (يفضل نقعه لمدة ليلة كاملة).

نقطع الدجاج إلى مكعبات ونقلى بالزيت على نار متوسطة. ثم يضاف عصير نصف ليمونة.

يقطع الكرنب والخضروات ويقطع الفلفل إلى مكعبات. قسمي الطماطم إلى نصفين. قلبي الخضار مع الدجاج المقلي. يُسكب الزبادي ويُرش الخضار عليه. يمكنك تقديم السلطة إما على طبق أو مع الخبز العربي.





