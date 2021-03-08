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أول مصرية تحكُم بكأس العالم للرماية: وزارة الشباب تدعم مشاركة المرأة في الرياضة

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:24 ص
نهى العيسوي ، أول
نهى العيسوي ، أول مصرية تشارك في تحكيم كأس العالم للرماية
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ندى رأفت

قالت نهى العيسوي، أول مصرية تشارك في تحكيم كأس العالم للرماية بالخرطوش، إنها بدأت ممارسة رياضة الرماية ببندقية ضغط هواء ، منذ كان عمرها 9 سنوات ، مضيفة أنها بعد ذلك بدأت رياضة الرماية ببنقية رصاص 3 أوضاع .

وأضافت " نهى العيسوي " في مداخلة هاتفية عبر " SKYPE " مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، أنها قررت الإعتزال منذ 7 سنوات ، وأكملت في نفس مجال الرماية ولكن بشكل مختلف ، حيث إلتحقت بكورس للتدريب ، وكورس للتحكييم ، معقبة : " اشتغلت في التدريب شوية بس ملقتش نفسي فيه ، وكملت في التحكييم " .

وتابعت أول مصرية تشارك في تحكيم كأس العالم للرماية بالخرطوش ، أنها تفوقت في التحكييم نظرًا لأنها كانت تمارس اللعبة من الأساس ومن صغرها ، مضيفة أنها لم تواجه أي عقبات ، بتوجيهات من الرئيس السيسي ، ووزارة الشباب والرياضة التي تدعم مشاركة المرأة في الرياضة .

وأكملت " العيسوي " ، أن الاتحاد الدولي لرياضة الرماية ينتدبها للتحكيم في بطولات كأس العالم ، في الهند ، والصين ، وتايلند ، وألمانيا ، بالإضافة إلى أنها بدأت تحكييم في الرماية بالخرطوش منذ عام فقط ، وشاركت في العديد من البطولات المحلية ، وتوصلت إلى أن تكون أول مصرية تشارك في التحكييم ببطولة كأس العالم للرماية .

 

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