أول مصرية تحكُم بكأس العالم للرماية: وزارة الشباب تدعم مشاركة المرأة في الرياضة

قالت نهى العيسوي، أول مصرية تشارك في تحكيم كأس العالم للرماية بالخرطوش، إنها بدأت ممارسة رياضة الرماية ببندقية ضغط هواء ، منذ كان عمرها 9 سنوات ، مضيفة أنها بعد ذلك بدأت رياضة الرماية ببنقية رصاص 3 أوضاع .
وأضافت " نهى العيسوي " في مداخلة
هاتفية عبر " SKYPE " مع
برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، أنها
قررت الإعتزال منذ 7 سنوات ، وأكملت في نفس مجال الرماية ولكن بشكل مختلف ، حيث
إلتحقت بكورس للتدريب ، وكورس للتحكييم ، معقبة : " اشتغلت في التدريب شوية
بس ملقتش نفسي فيه ، وكملت في التحكييم " .
وتابعت أول مصرية تشارك في تحكيم كأس العالم
للرماية بالخرطوش ، أنها تفوقت في التحكييم نظرًا لأنها كانت تمارس اللعبة من
الأساس ومن صغرها ، مضيفة أنها لم تواجه أي عقبات ، بتوجيهات من الرئيس السيسي ،
ووزارة الشباب والرياضة التي تدعم مشاركة المرأة في الرياضة .
وأكملت " العيسوي " ، أن الاتحاد
الدولي لرياضة الرماية ينتدبها للتحكيم في بطولات كأس العالم ، في الهند ، والصين
، وتايلند ، وألمانيا ، بالإضافة إلى أنها بدأت تحكييم في الرماية بالخرطوش منذ
عام فقط ، وشاركت في العديد من البطولات المحلية ، وتوصلت إلى أن تكون أول مصرية
تشارك في التحكييم ببطولة كأس العالم للرماية .