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أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلق على هجوم الحوثي الإرهابي على الأراضي السعودية

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:26 ص
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
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قسم الخارجي
أعربت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن قلقها البالغ من استمرار الإعتداءات الحوثية على الأراضي السعودية. 

وقالت الخارجية السعودية وفق ما نقلته الشرق السعودية إن الهجمات الحوثية المتصاعدة على السعودية ليست تصرفات مجموعة جادة في السلام. 

وأضافت الخارجية الأمريكية أن الهجمات الحوثية على السعودية غير مقبولة وخطير وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر ومن ضمنهم الأمريكيين. 
وكشفت وزارة الدفاع السعودية تفاصيل محاولة الهجوم على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران، معتبرة أنه "اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي".


وقال المتحث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، إن تعرض أحد الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية هى محاولة استهداف فاشلة بطائرة مسيرة قادمة من جهة البحر, مع محاولة استهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران، لا يستهدفان أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية، وإنما يستهدفان عصب الاقتصاد العالمي وإمدادات البترولية وأمن الطاقة العالمي.


وأكد المالكي أنه تم تدمير واسقاط الطائرة المهاجمة قبل الوصول لهدفها، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".


وأضاف أنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي الذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، و تسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.


وأوضح المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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