عودة الخدمة.. رئيس مياه القناة يعلن انتهاء الإصلاحات بالسويس والإسماعيلية

تابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أعمال إصلاح خط طرد محطة أبو عارف القديمة قطر 10 بوصة Upvc والمغذية لمناطق قرية عامر وقرية العمدة والمشروع باشراف المهندس محمود زهرة رئيس قطاع السويس ومتابعة رئيس شبكات المياه بقطاع السويس مشيرا إلي إنه تم الإنتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها والذى إستمر ما يقرب من 12 ساعة، وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح .





وفى سياق متصل، انتهت فرق الصيانة الفنية القناة بمنطقة التل الكبير من أعمال إصلاح كسر بخط قطر 4 بوصة أمام مزلقان السكة الحديد بالقطاع البحري بقرية البعالوة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع .





وفى منطقة فايد، تم الانتهاء من إصلاح خط ٣٠٠مم بسرابيوم بمنطقة مجمع المدارس بواسطة فريق الشبكات بالمنطقة.





وفى منطقة القنطرة شرق، إنتهت فرق الصيانة الفنية وفريق الشبكات بالمنطقة من أعمال الإصلاح لخط مياه قطر 2 بوصة بعزبة الغطوس القنطرة شرق ، وخط المياه قطر 2 بوصة بعزبة الصحة ، وتم عودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.



