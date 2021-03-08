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مرأة

يساعد على إنقاص الوزن.. 6 فوائد لتناول هذا النوع من الأرز

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يعد الأرز البنى ليس مجرد طبق جانبي فهو قد يتحول إلى طبق يعمل العديد من الفوائد الصحية لك و يمكن أن يفيد جسمك بعدة طرق مدهشة.
إليك وفقا لموقع برايت سايد بعض فوائد طهى وتناول الارز البنى  يوميا وفقا لموقع برايت سايد



1. قد يساعدك على إنقاص الوزن.

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك لبعض الوقت ، فقد يكون طبق من الأرز البنى هو بالضبط ما يطلبه الطبيب. لأن الأرز منخفض الدهون والصوديوم وغني بالألياف ، يمكن أن يكون إضافة رائعة لنظامك الغذائي لفقدان الوزن . لقد ثبت أن الأشخاص الذين يتناولون الأرز البني لديهم فرص أقل في اكتساب الوزن الزائد.

2. يساعدك على أن تبدو أصغر سنا.

تستخدم النساء اليابانيات ماء الأرز للحفاظ على بشرة ناعمة وشابة ويحتوي الأرز على الكثير من  مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا بشرتك من التلف الذي تسببه  الجذور الحرة وقد تلطف التجاعيد الموجودة.

3. يحافظ على صحة القلب.

يعد تناول الأرز بانتظام طريقة طبيعية ولذيذة لتحسين صحة قلبك. نظرًا لأنه مضاد طبيعي للالتهابات ، فإنه يمنع تشكيل اللويحات داخل الأوعية الدموية ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض قلبية معينة ، مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية. يحتوي الأرز أيضًا على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد التي ثبت قدرتها على مكافحة أمراض القلب المختلفة .

4. يحافظ على ارتفاع نسبة السكر في الدم.

بالنسبة لأي شخص يعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم ، فإن تناول الأرز طريقة جيدة لمكافحته. لكن من الأفضل اختيار الأرز البني ، لأنه يحتوي على ألياف أكثر بحوالي 3 أضعاف وهو أعلى في البروتين. يمنحك اختيار الأرز البني بدلًا من الأرز الأبيض شعورًا بالامتلاء

5. يساعد على الهضم.

يمكن أن يقلل المحتوى العالي من الألياف في الأرز البنى أيضًا من الإمساك ويساعد في تنظيم الجهاز الهضمي. نظرًا لأنه يعمل كمدر طبيعي للبول ، فإنه  ينظف جسمك ويطرد السموم من نظامك مما يفيد الكلى أيضًا.

6. يحسن صحة الجهاز العصبي.

إذا كنت تأكل الأرز بانتظام ، فسوف يجني جهازك العصبي الفوائد أيضًا. يحتاج الجهاز العصبي في أجسامنا إلى فيتامينات ب مختلفة للبقاء بصحة جيدة ، ولأن الأرز يحتوي على أنواع عديدة من فيتامينات ب ، فإنه يساعد في تنظيم عملياته البيولوجية.

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