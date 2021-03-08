أرقام صادمة عن إصابات سرطان الثدي في عام 2050.. تعرف عليها

قال الدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة أن تحويل الفكرة من مبادرة رئاسية موسمية لبرنامج دائم جاءت على مرحلتين، بداية من طرح المبادرة حول تشخيص أورام الثدي مبكرًا ثم العلاج المبكر، وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي.



