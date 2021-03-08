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توك شو

أرقام صادمة عن إصابات سرطان الثدي في عام 2050.. تعرف عليها

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:02 ص
حمدي عبد العظيم،
حمدي عبد العظيم، رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لصحة
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إسراء صبري
قال الدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس اللجنة العليا للبرنامج  الرئاسي لصحة المرأة أن تحويل الفكرة من مبادرة رئاسية موسمية  لبرنامج  دائم جاءت على مرحلتين، بداية من طرح المبادرة  حول تشخيص أورام الثدي مبكرًا ثم العلاج المبكر، وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي.

واصل خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة  " المذاع على قناة " ON"قائلًا : " صحة المرأة لها خصوصية عن الصحة العامة ولها أبعاد كثيرة تخص الصحة الإنجابية ونوعيات معينة من الأمراض وتخص الحالة الاجتماعية والنفسية.

وأضاف، جاهزيتنا في منظومة تشخيص وعلاج سرطان الثدي  جعلتنا أكثر إستعدادًا لتوقعات إرتفاع اصابة، معقبا:  سنة 2050 سيكون عدد المصابين بسرطان الثدى 75 ألف امرأة، مسترسلا: نسبة الإصابة بسرطان الثدي في مصر أقل من الولايات المتحدة.
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